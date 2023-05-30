О нас

Ицхак Герцог: Отношения между Азербайджаном и Израилем являются примером

Ицхак Герцог: Отношения между Азербайджаном и Израилем являются примером Отношения между Азербайджаном и Израилем являются примером.
Внешняя политика
30 мая 2023 г. 20:50
Ицхак Герцог: Отношения между Азербайджаном и Израилем являются примером

Отношения между Азербайджаном и Израилем являются примером.

Как передает Report, об этом сказал президент Израиля Ицхак Герцог на праздновании 75-летия независимости Израиля в Баку.

Он отметил, что 28 мая Азербайджан праздновал 105-летие независимости, а сегодня Израиль отмечает 75-летие своей независимости.

"Я считаю, что это не совпадение, наши страны очень близки. Прекрасные отношения между нашими странами основаны не только на общих интересах, но, прежде всего, на общих ценностях", - сказал он.

По его словам, отношения между странами являются примером для многих: "Я хотел бы напомнить, что союз между нашими странами против агрессии, ненависти, экстремизма и фундаментализма, а также на благо мира, демократии и сосуществования не только на Ближнем Востоке и Евразии, но и во всем мире - может и должен служить образцом партнерства между государствами и между нациями".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоIsaac Herzog: Azerbaijan and Israel have exemplary relations

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi