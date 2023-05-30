Ицхак Герцог: Отношения между Азербайджаном и Израилем являются примером

Отношения между Азербайджаном и Израилем являются примером.

Отношения между Азербайджаном и Израилем являются примером.

Как передает Report, об этом сказал президент Израиля Ицхак Герцог на праздновании 75-летия независимости Израиля в Баку.

Он отметил, что 28 мая Азербайджан праздновал 105-летие независимости, а сегодня Израиль отмечает 75-летие своей независимости.

"Я считаю, что это не совпадение, наши страны очень близки. Прекрасные отношения между нашими странами основаны не только на общих интересах, но, прежде всего, на общих ценностях", - сказал он.

По его словам, отношения между странами являются примером для многих: "Я хотел бы напомнить, что союз между нашими странами против агрессии, ненависти, экстремизма и фундаментализма, а также на благо мира, демократии и сосуществования не только на Ближнем Востоке и Евразии, но и во всем мире - может и должен служить образцом партнерства между государствами и между нациями".