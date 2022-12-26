Ицхак Герцог: Мы с нетерпением ждем открытия посольства Азербайджана

"Мы с нетерпением ждем открытия посольства Азербайджана и Вашего визита в Израиль".

"Мы с нетерпением ждем открытия посольства Азербайджана и Вашего визита в Израиль".

Как передает Report , об этом говорится в поздравительном письме президента Израиля Ицхака Герцога президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый президент Алиев.

Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения и желаю Вам счастья и здоровья в наступающем году.

Пользуясь случаем, хочу выразить свое восхищение традициями и ценностями, которые Азербайджан сохранил на протяжении многих лет. Азербайджан – первая демократическая республика в мусульманском мире, а Ваша величественная страна – региональный лидер.

Особенно поражает сосуществование в Азербайджане в гармонии и условиях взаимного уважения граждан, принадлежащих к разным религиям и культурам. Ваша страна - яркий пример совместного проживания представителей всех религий в условиях мира и сотрудничества для всей планеты. Празднование Новруза, Хануки, Рождества и Нового года является свидетельством приверженности этой инклюзивности и взаимопониманию.

Хочу также выразить признательность за поддержку, оказываемую Вашим превосходительством и Вашим правительством еврейской общине Азербайджана. Вы - друг Государства Израиль и еврейского народа, мы с нетерпением ждем открытия посольства Азербайджана и Вашего визита в Израиль с точки зрения дальнейшего укрепления наших теплых отношений.

Ваше превосходительство, особенно знаменательно то, что в этом году Ваш день рождения совпал с праздничными днями Хануки, которая является символом света и благополучия. По этому случаю еще раз прошу принять мои искренние поздравления и пожелания счастья и здоровья в наступающем году".