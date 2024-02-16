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Ицхак Герцог: Израиль высоко ценит отношения с Азербайджаном

Ицхак Герцог: Израиль высоко ценит отношения с Азербайджаном Государство Израиль высоко ценит отношения с Азербайджанской Республикой.
Внешняя политика
16 февраля 2024 г. 23:40
Ицхак Герцог: Израиль высоко ценит отношения с Азербайджаном

Государство Израиль высоко ценит отношения с Азербайджанской Республикой.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Израиля Ицхака Герцога, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю его переизбрания на пост главы государства.

Подчеркивается, что двусторонние связи между Израилем и Азербайджаном приносят очень важные экономические, политические выгоды, пользу в сфере безопасности.

"Мы привержены этому прочному и устойчивому партнерству.

Хочу выразить личную признательность за возможность взаимодействия с Вами для дальнейшего развития и укрепления связей между Азербайджаном и Израилем. Я высоко ценю высокое гостеприимство, оказанное Вами Михаль и мне во время прошлогоднего визита в Вашу прекрасную страну", - говорится в поздравительном послании.

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Версия на азербайджанском языке İsxak Hersoq: “İsrail Azərbaycan ilə münasibətləri yüksək dəyərləndirir”

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