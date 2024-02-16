Ицхак Герцог: Израиль высоко ценит отношения с Азербайджаном

Государство Израиль высоко ценит отношения с Азербайджанской Республикой.
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Подчеркивается, что двусторонние связи между Израилем и Азербайджаном приносят очень важные экономические, политические выгоды, пользу в сфере безопасности.
"Мы привержены этому прочному и устойчивому партнерству.
Хочу выразить личную признательность за возможность взаимодействия с Вами для дальнейшего развития и укрепления связей между Азербайджаном и Израилем. Я высоко ценю высокое гостеприимство, оказанное Вами Михаль и мне во время прошлогоднего визита в Вашу прекрасную страну", - говорится в поздравительном послании.