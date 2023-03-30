Ицхак Герцог: Израиль придает значимость развитию отношений с Азербайджаном

Израиль придает значимость развитию отношений с Азербайджаном.

Израиль придает значимость развитию отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом президент Израиля Ицхак Герцог заявил 30 марта, принимая министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Он отметил, что Израиль придает значимость развитию отношений с Азербайджаном как со своим стратегическим партнером.

На встрече было отмечено, что традиции дружбы и солидарности между народами Азербайджана и Израиля являются важной составной частью развивающихся между двумя странами отношений.

Кроме того, с удовлетворением был отмечен позитивный вклад, вносимый в двусторонние отношения еврейской общиной в Азербайджане.

Была выражена уверенность, что открытие посольства Азербайджана в Израиле сыграет значимую роль в дальнейшем развитии отношений.