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Ицхак Герцог: Израиль придает значимость развитию отношений с Азербайджаном

Ицхак Герцог: Израиль придает значимость развитию отношений с Азербайджаном Израиль придает значимость развитию отношений с Азербайджаном.
Внешняя политика
30 марта 2023 г. 14:26
Ицхак Герцог: Израиль придает значимость развитию отношений с Азербайджаном

Израиль придает значимость развитию отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом президент Израиля Ицхак Герцог заявил 30 марта, принимая министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Он отметил, что Израиль придает значимость развитию отношений с Азербайджаном как со своим стратегическим партнером.

На встрече было отмечено, что традиции дружбы и солидарности между народами Азербайджана и Израиля являются важной составной частью развивающихся между двумя странами отношений.

Кроме того, с удовлетворением был отмечен позитивный вклад, вносимый в двусторонние отношения еврейской общиной в Азербайджане.

Была выражена уверенность, что открытие посольства Азербайджана в Израиле сыграет значимую роль в дальнейшем развитии отношений.

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Версия на английском языке Isaac Herzog: Israel attaches importance to development of relations with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İshak Hersoq: “İsrail Azərbaycanla münasibətlərin inkişafına önəm verir”

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