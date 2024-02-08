Ибрахим Раиси поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента

Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на президентских выборах, сообщает Report.

Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на президентских выборах, сообщает Report.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Передаю искренние поздравления по случаю успешного проведения президентских выборов в Азербайджанской Республике и переизбрания Вашего превосходительства Президентом Азербайджанской Республики.

Проведение этих выборов на всей территории Вашей страны впервые после восстановления суверенитета Азербайджанской Республики представляет еще большее значение.

Древние исторические, религиозные и культурные особенности, глубокие духовные узы между народами двух соседних мусульманских стран – Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики, а также совместные интересы наших стран в различных сферах создали прочные основы для расширения связей между двумя государствами. Хочу выразить уверенность в том, что в очередной период президентства Вашего превосходительства мы станем свидетелями развития по восходящей дружественных и братских отношений и связей между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой.

Да ниспошлет Аллах Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу братской Азербайджанской Республики – счастья и добрых дней".