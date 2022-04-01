Ибрагим Раиси: Иран готов углубить сотрудничество с Азербайджаном

"Нынешние условия в регионе и мире удваивают важность того, чтобы отношения между соседними государствами, особенно между странами с общей историей, культурой и цивилизацией, были более крепкими и устойчивыми".

"Нынешние условия в регионе и мире удваивают важность того, чтобы отношения между соседними государствами, особенно между странами с общей историей, культурой и цивилизацией, были более крепкими и устойчивыми".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Исламской Республики Иран Сеида Ибрагима Раиси президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Уверен, что отношения между нашими странами в дальнейшем будут развиваться в соответствии с интересами народов обеих стран по всем направлениям, особенно в сферах экономики и торговли. Исламская Республика Иран позитивно относится к расширению своих отношений с Азербайджанской Республикой во всех сферах и выражает готовность к углублению двустороннего, регионального и международного сотрудничества с соседней страной", - отметил глава государства.