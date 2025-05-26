Ибрагим Негм: Немусульмане воспринимают фетву как метод наказания

Ибрагим Негм: Немусульмане воспринимают фетву как метод наказания

Немусульмане воспринимают фетву как метод наказания, причиной тому неосведомленность.

Как сообщает Report, об этом заявил генсек Секретариата по контролю за фетвами во всем мире Ибрагим Негм на панельной сессии "Глобальные тренды в исламофобии: вызовы и ответы" в рамках мероприятия, посвященного исламофобии в Баку.

По его словам, люди все еще остаются неосведомленными в вопросах, касающихся фетв и Ислама в целом, несмотря на множество платформ для получения информации.

"Поэтому возникают предубеждения. Мы можем добиться большого успеха, делясь достоверной информацией. Я некоторое время жил в Нью-Йорке и видел склонность некоторых сил распространять ложную информацию об исламе. Также необходимо увеличить число ученых, проводящих исследования в этой области, и им должна быть предоставлена платформа. Так мы сможем донести правду до мира", - отметил Негм.