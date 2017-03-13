Первый вице-спикер парламента: Поведение голландской стороны является неуважением международного права

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Первый вице-спикер парламента Зияфет Аскеров высказался по поводу пережитого между Турцией и Нидерландами скандала.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам З.Аскеров сказал, что произошедшее вызывает чувство сожаления.

По его словам, действия голландской стороны являются неуважением международного права и грубым нарушением требований Венской конвенции: "Неуважительное отношение к двум турецким министрам - нехорошее явление. Безусловно, проживающие в Голландии люди, конкретнее, турки с двойным гражданством, обладают правом голосования и они также примут участие в референдуме. Они обладают правом получения информации об изменениях в Конституции. Министры поехали туда, чтобы предоставить данную информацию. Другой цели у них не было. Грубое отношение не только к министрам, но и к дипломатам турецкого консульства в Роттердаме, означает прямое нарушение Венской конвенции. В этом случае возникает вопрос, так ли относится к правам человека Европа, которая постоянно говорит о правах человека?! Я категорически осуждаю подобный подход и отношение. Считаю, что в ближайшее время в данный вопрос будет внесена ясность".