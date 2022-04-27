И.о. главы МИД Кыргызстана встретился с послом Азербайджана

27 апреля и.о. министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел встречу с послом Азербайджана в этой стране Латифом Гандиловым.

27 апреля и.о. министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел встречу с послом Азербайджана в этой стране Латифом Гандиловым.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.

На встрече стороны обсудили итоги официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан 19-20 апреля и наметили конкретные шаги по реализации достигнутых договоренностей между главами государств двух стран.

Ж.Кулубаев отметил, что повышение уровня кыргызско-азербайджанских отношений до стратегического партнерства открывает новые возможности сотрудничества между странами.

Стороны договорились поддерживать тесные рабочие контакты для продвижения взаимовыгодного сотрудничества, расширения и углубления двусторонних отношений.