О нас
Аудио новости

И.о. главы МИД Кыргызстана встретился с послом Азербайджана

И.о. главы МИД Кыргызстана встретился с послом Азербайджана 27 апреля и.о. министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел встречу с послом Азербайджана в этой стране Латифом Гандиловым.
Внешняя политика
27 апреля 2022 г. 17:08
И.о. главы МИД Кыргызстана встретился с послом Азербайджана

27 апреля и.о. министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел встречу с послом Азербайджана в этой стране Латифом Гандиловым.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.

На встрече стороны обсудили итоги официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан 19-20 апреля и наметили конкретные шаги по реализации достигнутых договоренностей между главами государств двух стран.

Ж.Кулубаев отметил, что повышение уровня кыргызско-азербайджанских отношений до стратегического партнерства открывает новые возможности сотрудничества между странами.

Стороны договорились поддерживать тесные рабочие контакты для продвижения взаимовыгодного сотрудничества, расширения и углубления двусторонних отношений.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi