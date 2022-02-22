И.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции

Интервью исполняющего обязанности председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого восточноевропейскому бюро Report

Интервью исполняющего обязанности председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого восточноевропейскому бюро Report

- Украина объявила о начале масштабных реформ. Какие международные отношения используются при обновлении конституционных прав и конституционных реформ в этом процессе?

- Конституционный Суд - не участник реформ. Поскольку Конституционный Суд - это институция не политического характера, а судебная, поэтому она не может заниматься политикой. И суд не осуществляет никакой политики и не может быть участником политического процесса реформ. Саму Конституцию мы приняли через 5 лет после распада СССР, т.е. в 1996 году. В то время политический класс и интеллигенция были в фарватере советского мышления и советских знаний. Поэтому, хотя и предусмотрели наличие такой институции как Конституционный Суд во время принятия Конституции в 1996 году, ему отвели место в разделе судебной власти вопреки тому, что юрисдикция никакого отношения к судебной власти не имеет. И вот только через 20 лет осуществили реформу судебной власти и Конституционный Суд был выведен из системы обычного правосудия. Сейчас он занимает отдельное положение в системе органов власти и не принадлежит ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной ветвям власти. Таким образом, Конституционный Суд – это особая юрисдикция, осуществляющая контроль над деятельностью и политических институтов власти - президента, парламента, правительства, а также опосредовано контролирует качество продуктов судебной власти с 2016 года: по конституционной юрисдикции Конституционному Суду было дано новое полномочие – рассматривать индивидуальные жалобы граждан на предмет нарушения их прав как раз в тех случаях, когда они считают, что судебная власть по всем инстанциям их не защитила. Таким образом, Конституционный Суд Украины был реформирован, его независимость было усилено, институционно он был отделен от судебной власти, приобрел больше возможностей в перечне полномочий конституционной юрисдикции, соответственно этим полномочиям осуществляет свою деятельность, не принимая участия ни в каких реформах политически.

- В прошлом году Украина приняла свою новую экономическую стратегию национальной безопасности, в которой подчеркнута необходимость того, чтобы отношения с 5 странами, в том числе и с Азербайджаном, были на уровне стратегического партнерства. Какую роль в этом сотрудничестве играет конституционная деятельность?

- Конституционные суды больше работают в рамках регионального сотрудничества. Мы принадлежим к Европейской конференции конституционных судов. В рамках этой структуры происходит обмен опытом между национальными судами и мы имеем возможность что-то заимствовать. В любом случае сотрудничество больше идет через европейскую структуру, нежели на двусторонней основе. У каждой страны есть своя конституция и каждая из сторон защищает свою конституцию.

С Конституционным Судом Азербайджана мы начали сотрудничество еще в 1999 году. Были регулярные встречи в Украине и в Азербайджане. В 2010 году Председатель Конституционного Суда Украины Юрий Баулин принимал участие в мероприятиях, которые были посвящены 15-летию Конституционного Суда Азербайджана. Он вручил Конституционному Суду Азербайджана почетную грамоту Конституционного Суда Украины за вклад в развитие наших отношений. А в 2015 году Конституционный Суд Азербайджана поддержал Конституционный Суд Украины, когда состоялось заседание председателей конференции европейских Конституционных судов в Батуми. И тогда Конституционный Суд Украины предложил идею принятия декларации в отношении охраны территориальной целостности своих государств. Потом было принято совместное заявление, подчеркивающее то, что Конституционные суды не должны оставаться безучастными, когда речь идет о защите демократического правопорядка и т. д. К этому заявлению присоединились Литва, Польша, Молдова, Кипр и также Азербайджан.

- По каким вопросам в Конституционный Суд Украины поступает больше всего жалоб?

- Исходя из своих наблюдений, могу сказать, что больше всего жалоб поступает в сфере социальной защиты, особенно в сфере пенсионного обеспечения. Конкретнене это касается инвалидов Чернобыльской катастрофы. Законодатель часто менял уровень социальной защиты (размер пособий по инвалидности), и инвалиды-чернобыльцы искали защиты у нас. В некоторых случаях внесение законодательным органом изменений, влекущих за собой снижение социальной защиты инвалидов, является нарушением Конституции. Во многом конституционная жалоба была успешной для этой категории граждан, мы смогли защитить инвалидов: после нашего решения законодательный орган в какой-то мере увеличил пенсию чернобыльцам. В то же самое время к нам обращаются не только инвалиды, но и госслужащие, чиновники, прокуроры, которых не устраивает размер пенсий. Не очень разграничивая отрасли, должен сказать, что по количеству обращений на втором месте стоят жалобы на на нарушения прав человека в связи с применением судами норм процессуальных кодексов.

- Сергей Петрович, как вы считаете, защищены ли в полной мере конституционные права граждан Украины? Есть ли проблемы? Если есть, то какие?

- Проблема состоит в том, чтобы качественно рассмотреть жалобу и вынести справедливое решение. Я не могу давать оценку в целом юридической системе. В 2016 году в результате реформы в Украине был принят новый институт индивидуальной конституционной жалобы . Прошло всего 5 лет, и мы пытаемся своими силами достичь своего развития, изучать то, на основе чего мы принимаем решение. Так, например, мы изучаем практику Федерального конституционного суда Германии. Это один из старейших судов, чьи наработки в сфере материального права очень интересны. Люди получили больше возможностей в связи с внедрением этого института индивидуальной конституционной жалобы. Это дополнительный инструментарий. Поскольку если они не находят поддержки в судебной системе, то идут к нам, и мы прилагаем свои усилия с тем, чтобы их защитить. Если видим какую-то проблему, мы беремся за ее разрешение. Это наше главное предназначение и обязанность.

- В каких сферах преобладают противоречия в законодательстве?

- Но мы же не аналитический центр. Мы не являемся институтом законодательства, который изучает законодательство. Мы имеем дело с индивидуальными жалобами, а также конституционными представлениями с которыми к нам обращаются в частности Президент или депутаты при обнаружении той или иной юридической проблемы.

- Мы часто читаем в украинских СМИ, что проблемы олигархии создают серьезные препятствия для людей, общества и страны в целом. Как вы планируете решить эту проблему?

- Это вопрос, который находится вне пределов наших полномочий.

- Вы хотите сказать, что у Украины нет проблем с олигархией?

- В Конституционном Суде Украины нет представления по законодательному регулированию этого вопроса, хотя Закон принят. Сейчас он на рассмотрении Венецианской комиссии Совета Европы на предмет соответствия европейским стандартам. К нам еще никто по этому поводу не обращался. Следовательно, я не могу сейчас сказать вам что-либо об этом.

- Планируется ли вообще обновление Конституции Украины посредством референдума?

- Этот вопрос также не может быть адресован нам. Его решать – политикам: Президенту и депутатам.

- Но вы, как юрист, видите в этом необходимость?

- Не могу сейчас говорить с вами как юрист. Я не просто юрист – я на должности судьи КСУ. Но как один из авторов Конституции, принятой в 1996 году, могу сказать, что я не являюсь сторонником целиком новой Конституции для Украины. Действующую Конституцию мы писали 5 лет. Именно ее и нужно защищать! Украина довольно долго была частью империи, у которой самой не было Конституции. Впервые в России Конституция принята в 1993 году. А первые Конституции в мире, ограничивающие своим появлением всевластие правителей, появились в XVIII веке во Франции и США. Наша действующая Конституция на 95 процентов соответствует европейским стандартам. Над остальной частью надо работать и улучшать, приводить ее во вполне современный вид. Но я категорически против второй Конституции для Украины. Это означало бы, что нынешняя наша Конституция плохая. А ведь это не так. Я сторонник усовершенствования нашей национальной ценности – Конституции 1996 года, а не создания новой. У нас хорошая конституция. Усовершенствовать ее можно и нужно, а в новой нет необходимости. Потому что под видом новой можно утратить те европейские ценности, которые мы приобрели, приняв в 1996 году ту, которая действует сейчас.