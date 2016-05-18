Братчиков: Полевые работы по демаркации российско-азербайджанской границы начнутся в следующем году

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Мы практически завершили подготовку картографических материалов, необходимых для начала "полевых" работ, сверстали конкретный поэтапный план установки погранзнаков, формирования межведомственных рабочих демаркационных групп (РДК) для выхода на местность".

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил специальный представитель президента России по делимитации и демаркации госграницы со странами СНГ, посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.

"Принимая во внимание степень готовности наших азербайджанских соседей и коллег, а демаркация всегда процесс совместный, думаю, что на этой части южного рубежа России установка пограничных столбов начнется уже в будущем году", - заявил он.