Посол Турции: Сегодня мы отмечаем самую горькую страницу в современной истории Азербайджана

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ "Сегодня мы отмечаем самую горькую страницу в современной истории Азербайджана, 24-летие зверств армян против наших братьев азербайджанцев".

Как сообщает Report, об этом журналистам во время посещения мемориала памяти жертв Ходжалинской трагедии заявил посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошгун.

Посол напомнил, что Турция и Азербайджан всегда разделяют общую радость и горе: "Несомненно, эта трагедия нашла отклик в наших сердцах, ваших анатолийских братьев".

И.А.Джошгун напомнил, что в прошлом году министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу находился в этот день с визитом в Баку и также почтил память жертв Ходжалинской трагедии.