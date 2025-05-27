Хусейн Ишыксал: Одной из коренных причин исламофобии являются социальные призывы мусульман в Европе

Одной из коренных причин исламофобии являются социальные призывы мусульман, которые едут в Европу на заработки.

Одной из коренных причин исламофобии являются социальные призывы мусульман, которые едут в Европу на заработки.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный советник президента Турецкой Республики Северного Кипра по международным отношениям и дипломатии Хусейн Ишыксал на панельной сессии в рамках международной конференции "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" в Баку.

Он отметил, что приезжающие в Европу мусульмане, также как и другие, требовали нормальных жизненных условий, возможностей трудоустройства:

"Поскольку мусульмане в основном привлекались к тяжелой работе. Эти требования мусульман беспокоили европейцев. Мы (Северный Кипр - ред.) даже сегодня подвергаемся бесчеловечным эмбарго из-за того, что мы мусульмане. Хотя наша страна обладает всеми атрибутами современного государства, мы сталкиваемся с дискриминацией. У нас есть представительские офисы в 20 странах. В ближайшие годы количество наших консульств также возрастет. Это необходимо учитывать".