О нас

Hürriyyet: Турция считает Зангезурский коридор прямым сухопутным сообщением с Азербайджаном и другими тюркскими странами

Hürriyyet: Турция считает Зангезурский коридор прямым сухопутным сообщением с Азербайджаном и другими тюркскими странами 12:10
Внешняя политика
26 августа 2025 г. 12:46
Hürriyyet: Турция считает Зангезурский коридор прямым сухопутным сообщением с Азербайджаном и другими тюркскими странами

Влиятельная турецкая газета Hürriyyet опубликовала репортаж с территории, через которую пройдет Зангезурский коридор.

Как передает Report, в подготовленном журналистом Мусой Кеслером репортаже подчеркивается, что проект "Зангезурского коридора" будет реализован на границе Нахчывана, Армении и Ирана.

Автор отметил, что Зангезурские горы, находящиеся на территории Армении, расположены в 15–20 км от Ордубада:

"Эти горы, протянувшиеся с севера на юг, служат естественным барьером между Арменией и Нахчываном. Пересечь их практически невозможно. Только узкая, небольшая равнина под названием Мехри обеспечивает проход. В советское время через эту территорию была проложена железная дорога. Если коридор будет открыт, эта же железная дорога будет отремонтирована и обновлена, либо параллельно ей по тому же маршруту будет проложена новая линия".

Автор статьи отмечает, что Турция рассматривает этот коридор как прямое сухопутное сообщение с Азербайджаном и другими тюркскими государствами региона: "Поэтому он имеет стратегическое значение. Иран с самого начала выступал против этого проекта. Однако Армения после вмешательства Трампа отказалась от своей оппозиционной позиции, и в результате 8 августа Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве Дональда Трампа в Белом доме заключили предварительное соглашение об этом коридоре. Проект назван "Маршрутом Трампа во имя международного мира и процветания".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Hürriyyet": Türkiyə Zəngəzur dəhlizini Azərbaycan və digər Türk dövlətləri ilə birbaşa quru əlaqəsi kimi görür

Другие новости из категории

Азербайджан и Великобритания проведут в Лондоне консультации по консульским услугам
Азербайджан и Великобритания проведут в Лондоне консультации по консульским услугам
26 августа 2025 г. 12:26
Члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения
Члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения
25 августа 2025 г. 22:56
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Сирией в сфере энергетики
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Сирией в сфере энергетики
25 августа 2025 г. 20:28
Спецпредставитель президента РФ поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения
Спецпредставитель президента РФ поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения
25 августа 2025 г. 20:20
Трамп подписал фото для президента Азербайджана: Ильхам, Вы великий лидер
Трамп подписал фото для президента Азербайджана: "Ильхам, Вы великий лидер"
25 августа 2025 г. 18:13
Саида Мирзиёева поздравила Мехрибан Алиеву
Саида Мирзиёева поздравила Мехрибан Алиеву
25 августа 2025 г. 18:07
МИД Азербайджана: Важно создать условия для доставки гуманитарной помощи в Газу
МИД Азербайджана: Важно создать условия для доставки гуманитарной помощи в Газу
25 августа 2025 г. 17:29
В Джидде состоялось экстренное заседание СМИД ОИС по Израилю и Палестине
В Джидде состоялось экстренное заседание СМИД ОИС по Израилю и Палестине
25 августа 2025 г. 17:09
Вагиф Садыгов и Роман Василенко обсудили развитие взаимодействия Азербайджана и Казахстана
Вагиф Садыгов и Роман Василенко обсудили развитие взаимодействия Азербайджана и Казахстана
25 августа 2025 г. 17:08
Джейхун Байрамов обсудил с госминистром Великобритании мирный процесс на Южном Кавказе
ФотоДжейхун Байрамов обсудил с госминистром Великобритании мирный процесс на Южном Кавказе
25 августа 2025 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi