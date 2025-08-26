Hürriyyet: Турция считает Зангезурский коридор прямым сухопутным сообщением с Азербайджаном и другими тюркскими странами

12:10

Влиятельная турецкая газета Hürriyyet опубликовала репортаж с территории, через которую пройдет Зангезурский коридор.

Как передает Report, в подготовленном журналистом Мусой Кеслером репортаже подчеркивается, что проект "Зангезурского коридора" будет реализован на границе Нахчывана, Армении и Ирана.

Автор отметил, что Зангезурские горы, находящиеся на территории Армении, расположены в 15–20 км от Ордубада:

"Эти горы, протянувшиеся с севера на юг, служат естественным барьером между Арменией и Нахчываном. Пересечь их практически невозможно. Только узкая, небольшая равнина под названием Мехри обеспечивает проход. В советское время через эту территорию была проложена железная дорога. Если коридор будет открыт, эта же железная дорога будет отремонтирована и обновлена, либо параллельно ей по тому же маршруту будет проложена новая линия".

Автор статьи отмечает, что Турция рассматривает этот коридор как прямое сухопутное сообщение с Азербайджаном и другими тюркскими государствами региона: "Поэтому он имеет стратегическое значение. Иран с самого начала выступал против этого проекта. Однако Армения после вмешательства Трампа отказалась от своей оппозиционной позиции, и в результате 8 августа Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве Дональда Трампа в Белом доме заключили предварительное соглашение об этом коридоре. Проект назван "Маршрутом Трампа во имя международного мира и процветания".