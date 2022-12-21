Хулуси Акар: Ждем конструктивных шагов от Армении

На сегодняшней трехсторонней встрече была обсуждена ситуация на Южном Кавказе.

На сегодняшней трехсторонней встрече была обсуждена ситуация на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал журналистам после трехсторонней встречи с азербайджанским и грузинским коллегами.

Он отметил, что также были обсуждены двусторонние и региональные отношения: "Для всех нас важно дальнейшее развитие стратегических связей между нашими странами. Уровень нашего сотрудничества – пример для каждого".

Х.Акар сказал, что Армения должна принять руку мира, протянутую Азербайджаном и Турцией: "Ждем от Армении конструктивных шагов".