Хулуси Акар: Зангезурский коридор имеет значение для всего региона

Зангезурский коридор очень важен не только для Турции, но и для всего региона.

Зангезурский коридор очень важен не только для Турции, но и для всего региона.

Как сообщает Report со ссылкой на Baku TV, об этом сказал депутат Великого национального собрания Турции, председатель парламентской комиссии по национальной обороне, бывший министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он выразил уверенность, что Зангезурский коридор откроется в скором времени.

“Коридор важен для Азербайджана, Армении, Турции, Ирана, а также России. Его использование приведет к серьезному социально-экономическому росту и развитию туризма”, - сказал турецкий депутат.

Турция верит в то, что стороны договорятся, подчеркнул Акар.