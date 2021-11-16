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Хулуси Акар рассказал об обеспечении безопасности Азербайджана и Турции

Хулуси Акар рассказал об обеспечении безопасности Азербайджана и Турции Вооруженные силы Турции продолжают оказывать поддержку Азербайджанской армии в модернизации и учебно-воспитательной деятельности, а также поиске и уничтожении мин (самодельных взрывчатых устройств) в районах, освобожденных от армянской оккупации
Внешняя политика
16 ноября 2021 г. 13:08
Хулуси Акар рассказал об обеспечении безопасности Азербайджана и Турции
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“Вооруженные силы Турции продолжают оказывать поддержку Азербайджанской армии в модернизации и учебно-воспитательной деятельности, а также поиске и уничтожении мин (самодельных взрывчатых устройств) в районах, освобожденных от армянской оккупации”.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

“Вопросы безопасности Турции и Азербайджана достигли того уровня, что невозможно представить их отдельно друг от друга. Принятие Шушинской декларации, которая предусматривает сотрудничество практически во всех сферах, в том числе в вопросах безопасности, является историческим шагом”, - сказал он.

Х.Акар также подчеркнул, что Турция не является посторонней силой в Ливии: "Если в Ливии наблюдается прогресс в установлении стабильности и начались политические процессы, то это благодаря Турции”.

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Версия на английском языке Hulusi Akar: "Shusha Statement is a historic step"
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar Azərbaycan və Türkiyənin təhlükəsizliyinin təmin olunmasından danışıb

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