Хулуси Акар рассказал об обеспечении безопасности Азербайджана и Турции

Вооруженные силы Турции продолжают оказывать поддержку Азербайджанской армии в модернизации и учебно-воспитательной деятельности, а также поиске и уничтожении мин (самодельных взрывчатых устройств) в районах, освобожденных от армянской оккупации

“Вооруженные силы Турции продолжают оказывать поддержку Азербайджанской армии в модернизации и учебно-воспитательной деятельности, а также поиске и уничтожении мин (самодельных взрывчатых устройств) в районах, освобожденных от армянской оккупации”.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

“Вопросы безопасности Турции и Азербайджана достигли того уровня, что невозможно представить их отдельно друг от друга. Принятие Шушинской декларации, которая предусматривает сотрудничество практически во всех сферах, в том числе в вопросах безопасности, является историческим шагом”, - сказал он.

Х.Акар также подчеркнул, что Турция не является посторонней силой в Ливии: "Если в Ливии наблюдается прогресс в установлении стабильности и начались политические процессы, то это благодаря Турции”.