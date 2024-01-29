Хулуси Акар посетил Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов и мемориал турецким воинам

29 января делегация во главе с председателем комитета национальной обороны Великого национального собрания Турции Хулуси Акаром почтила на Аллее почетного захоронения память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложила венок

29 января делегация во главе с председателем комитета национальной обороны Великого национального собрания Турции Хулуси Акаром почтила на Аллее почетного захоронения память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает Report, гости также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложив цветы к ее могиле.

В Аллее шехидов турецкая делегация почтила светлую память шехидов, отдавших жизни за свободу и независимость Азербайджана, возложила цветы к их могилам. Также был возложен венок к монументу "Вечный огонь".

Гостям была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов, о проводимых в городе работах по благоустройству.

Затем был посещен мемориал турецким воинам в Баку, была почтена светлая память героических и самоотверженных турецких солдат, погибших за независимость Азербайджана.

В заключение Хулуси Акар оставил запись в книге памяти мемориала турецким воинам.