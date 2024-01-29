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Хулуси Акар посетил Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов и мемориал турецким воинам

Хулуси Акар посетил Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов и мемориал турецким воинам 29 января делегация во главе с председателем комитета национальной обороны Великого национального собрания Турции Хулуси Акаром почтила на Аллее почетного захоронения память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложила венок
Внешняя политика
29 января 2024 г. 13:30
Хулуси Акар посетил Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов и мемориал турецким воинам

29 января делегация во главе с председателем комитета национальной обороны Великого национального собрания Турции Хулуси Акаром почтила на Аллее почетного захоронения память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает Report, гости также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложив цветы к ее могиле.

В Аллее шехидов турецкая делегация почтила светлую память шехидов, отдавших жизни за свободу и независимость Азербайджана, возложила цветы к их могилам. Также был возложен венок к монументу "Вечный огонь".

Гостям была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов, о проводимых в городе работах по благоустройству.

Затем был посещен мемориал турецким воинам в Баку, была почтена светлая память героических и самоотверженных турецких солдат, погибших за независимость Азербайджана.

В заключение Хулуси Акар оставил запись в книге памяти мемориала турецким воинам.

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