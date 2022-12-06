Хулуси Акар: Обеспечить безопасность наших стран и нации можно лишь имея сильную армию

В условиях нарастания угроз и опасностей во всем мире обеспечить безопасность наших стран и нации можно лишь имея сильную армию.

В условиях нарастания угроз и опасностей во всем мире обеспечить безопасность наших стран и нации можно лишь имея сильную армию.

Как сообщает Report, об этом 6 декабря заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на церемонии награждения личного состава, задействованного в учениях "Братский кулак".

По его словам, совместные учения также представляют особую значимость с точки зрения обмена опытом и повышения профессионализма.

Особо подчеркнув, что Турция всегда рядом с Азербайджаном, готовая сплотиться в единый кулак против любых угроз и провокаций, Хулуси Акар отметил, что друг нашего друга - наш друг, а враг - наш враг.