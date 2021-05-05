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Хулуси Акар: Мы уважаем границы и суверенитет всех наших соседей

Хулуси Акар: Мы уважаем границы и суверенитет всех наших соседей "Мы продолжим делать все необходимое, чтобы положить конец террору, который свил гнездо на севере Ирака"
Внешняя политика
5 мая 2021 г. 12:28
Хулуси Акар: Мы уважаем границы и суверенитет всех наших соседей

"С 1 января и до сих пор на севере Ирака и Сирии в целом обезврежено 953 террориста. Самый значимый вопрос – уничтожение всех террористов. Операции будут продолжаться до обезвреживания последнего террориста".

Как передает Report, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы уважаем границы и суверенитет всех наших соседей во главе с дружественным и братским Ираком. Пусть никто не ставит это под сомнение. Наша единственная цель – борьба с терроризмом и террором. Все должны знать, что мы находимся на севере Ирака из-за террористов, которые создали там логово из-за территориальных условий этой страны. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы положить конец террору, который свил гнездо на севере Ирака и 40 лет угрожал жизни 40 тыс. граждан. Ни в Ираке, ни на севере Сирии у нас нет иных целей", - заявил министр.

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Версия на английском языке Hulusi Akar: We respect the borders and sovereignty of all our neighbors
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Bütün qonşularımızın sərhədlərinə və suverenliyinə hörmət edirik"

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