Хулуси Акар: Мы уважаем границы и суверенитет всех наших соседей

"Мы продолжим делать все необходимое, чтобы положить конец террору, который свил гнездо на севере Ирака"

"С 1 января и до сих пор на севере Ирака и Сирии в целом обезврежено 953 террориста. Самый значимый вопрос – уничтожение всех террористов. Операции будут продолжаться до обезвреживания последнего террориста".

Как передает Report, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы уважаем границы и суверенитет всех наших соседей во главе с дружественным и братским Ираком. Пусть никто не ставит это под сомнение. Наша единственная цель – борьба с терроризмом и террором. Все должны знать, что мы находимся на севере Ирака из-за террористов, которые создали там логово из-за территориальных условий этой страны. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы положить конец террору, который свил гнездо на севере Ирака и 40 лет угрожал жизни 40 тыс. граждан. Ни в Ираке, ни на севере Сирии у нас нет иных целей", - заявил министр.