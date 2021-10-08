Хулуси Акар: Мы продолжим поддерживать справедливую борьбу азербайджанских братьев

"Мы продолжим находиться рядом и поддерживать справедливую борьбу азербайджанских и ливийских братьев".

"Мы продолжим находиться рядом и поддерживать справедливую борьбу азербайджанских и ливийских братьев".

Как передает Report, об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил на церемонии открытия 2021-2022 учебного года в Военно-морском колледже Университета национальной обороны.

"В последнее время Греция и греческий Кипр по поощрению и наущению некоторых стран зажглись идеей стремительного вооружения. Посмотрите на математику и историю. Откажитесь от идеи превзойти Турцию таким образом. Экономика Греции известна. Эта страна погрязла в долгах. С мечтой о вооружении они вгонят себя в еще большие долги, поставив экономику страны в тяжелое положение", - заявил министр, комментируя вопрос вооружения Греции и греческой части Кипра.