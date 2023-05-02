Хулуси Акар: Мы продолжим поддерживать справедливую борьбу Азербайджана

Турция продолжит поддерживать справедливую борьбу своих друзей, братьев и союзников, прежде всего Азербайджана и Ливии.

Турция продолжит поддерживать справедливую борьбу своих друзей, братьев и союзников, прежде всего Азербайджана и Ливии.

Как сообщает Report со ссылкой на Star, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что сейчас власти стремятся как к ликвидации последствий землетрясения 6 февраля, так и к защите и безопасности границ: "Мы продолжаем бороться с терроризмом. Мы также вносим свой вклад в дело мира в регионе и во всем мире при помощи таких инициатив, как "зерновое соглашение". Хотим продолжить эту деятельность".

Акар сказал, что вооруженные силы Турции обладают технологическими возможностями и преимуществами, которые есть у очень немногих армий в мире: "Мы хотим еще больше расширить наши возможности в оборонной промышленности. Каждая работа, проделанная в области обороны и безопасности, показывает силу Турции как глобального политического актора".

По словам министра, Турция покрывает 80 процентов своих потребностей в продукции оборонной промышленности за счет отечественных разработок: "Имеющиеся ресурсы способны удовлетворить потребности как вооруженных сил Турции, так и оборонные потребности братских стран".