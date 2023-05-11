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Хулуси Акар: Армении стоит перестать действовать по указке посторонних

Хулуси Акар: Армении стоит перестать действовать по указке посторонних Армении стоит перестать действовать по указке посторонних.
Внешняя политика
11 мая 2023 г. 15:11
Хулуси Акар: Армении стоит перестать действовать по указке посторонних

Армении стоит перестать действовать по указке посторонних.

Как сообщает Report, об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил на брифинге в рамках международных тактико-летных учений "Анатолийский орел-2023" в Конье.

По словам министра, если Армения будет действовать в соответствии с новыми реалиями в регионе, это пойдет на пользу как региону, так и ей самой: "Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира. Анкара и Баку хотят мира. В случае стабильности между Турцией, Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе будет обеспечена безопасность. Это принесет пользу всем. Вот, что мы пытаемся донести".

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Ermənistan başqalarının dedikləri ilə oturub-durmamalıdır"

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