Хулуси Акар: Армении стоит перестать действовать по указке посторонних

Армении стоит перестать действовать по указке посторонних.

Армении стоит перестать действовать по указке посторонних.

Как сообщает Report, об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил на брифинге в рамках международных тактико-летных учений "Анатолийский орел-2023" в Конье.

По словам министра, если Армения будет действовать в соответствии с новыми реалиями в регионе, это пойдет на пользу как региону, так и ей самой: "Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира. Анкара и Баку хотят мира. В случае стабильности между Турцией, Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе будет обеспечена безопасность. Это принесет пользу всем. Вот, что мы пытаемся донести".