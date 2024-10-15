Хроника Западного Азербайджана: Внешним игрокам важна не Армения, они заботятся о своих интересах

Сегодня на телеканале Baku TV вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.

Сегодня на телеканале Baku TV вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.

Как сообщает Report , политолог Егана Гаджиева дала интервью ведущей Элладе Сарван.

Она рассказала о том, что Иреван официально направил в парламент на ратификацию постановление о делимитации армяно-азербайджанской границы, о том, как антиазербайджанские силы в преддверии COP29 усиливают давление и нападки на Азербайджан, выступая с необоснованными требованиями, а также о проблеме, связанной с возвращением азербайджанской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ): "Армения исключила 3 важных пункта из обсуждавшегося документа по делимитации границы. Международные организации поддерживают реваншистское настроение в Армении. Некоторые организации инициировали процессы против Азербайджана, в основе которых лежит клевета. В чьих-то руках ПАСЕ является инструментом против Азербайджана".

По ее словам, сегодня Конституция Армении нелегитимна: "Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией важно не только для официального Баку и Иревана, но и для всего Южного Кавказа. Азербайджан заинтересован в отношениях тет-а-тет с Арменией. Внешним игрокам не важна Армения, они заботятся о своих интересах".

Е.Гаджиева сообщила, что деятельность миссии Евросоюза в Армении расширяется, а вопросы Западного Азербайджана и Зангезурского коридора являются приоритетными: "Международные механизмы разрабатываются в одностороннем порядке. Армяне, живущие за рубежом, манипулируют чувствами своего народа. Зангезурский коридор обязательно будет открыт. Потому что Армения не откажется от такого экономического ресурса".

Напомним, что цель проекта "Хроника Западного Азербайджана" заключается в сохранении и популяризации названий наших исторических и древних земель, а также доведении до мировой общественности фактов о депортации азербайджанцев армянами, сведений о топонимах, существовавших на этих территориях, но стертых армянами, бесчисленных образцах подземной и наземной материальной культуры Азербайджана, в том числе древние поселения, некрополи, курганы, руины замков, дворцов и укреплений, караван-сараи, мосты, сундуки-гробницы, хачкары, статуи лошадей и баранов, храмы, церкви, мечети, костры и очаги. Инициатива также направлена на продвижение истины, что данная территория исконно была населена огузско-тюркскими племенами.

Проект также реализуется для продвижения задач, вытекающих из подготовленной общиной Западного Азербайджана Концепции возвращения, с акцентом на слова президента Ильхама Алиева о Западном Азербайджане: "... Карта начала ХХ века еще раз свидетельствует о том, что Западный Азербайджан является историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении. Теперь главная задача состоит в том, чтобы об этом узнало и мировое сообщество".

Интервью транслировалось на русском языке 15 октября в 18:30 на YouTube-канале и в 19:30 на Baku TV.