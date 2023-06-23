Хроника Западного Азербайджана: Станут ли наши соотечественники гражданами Армении

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" журналист Аскер Ибрагимов представил очередной аналитический сюжет.

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" журналист Аскер Ибрагимов представил очередной аналитический сюжет.

Как передает Report, в передаче под названием "Дверь, открывающаяся в Западный Азербайджан" подчеркивается важность восстановления в рамках международных норм грубо нарушенных Арменией прав наших соотечественников, изгнанных со своей родины.

Отмечается, что упоминание в нашей стране настоящих названий искусственно измененных топонимов Западного Азербайджана не только доводит армян до паники, но также может помочь азербайджанцам в будущем вернуться на указанные территории компактного проживания.

"В Армении обеспокоены этим фактом. Завкафедрой Ереванского государственного университета Вардан Восканян отметил, что официальный Баку уделяет серьезное внимание проблеме топонимов. Он назвал данную тенденцию "войной топонимов", добавив, что этим официальный Баку открывает двери в Западный Азербайджан. В.Восканян оценил это в качестве серьезной угрозы государственности, независимости и безопасности Армении", - говорится в информации.