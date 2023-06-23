О нас

Хроника Западного Азербайджана: Станут ли наши соотечественники гражданами Армении

Хроника Западного Азербайджана: Станут ли наши соотечественники гражданами Армении В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" журналист Аскер Ибрагимов представил очередной аналитический сюжет.
Внешняя политика
23 июня 2023 г. 03:23
Хроника Западного Азербайджана: Станут ли наши соотечественники гражданами Армении

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" журналист Аскер Ибрагимов представил очередной аналитический сюжет.

Как передает Report, в передаче под названием "Дверь, открывающаяся в Западный Азербайджан" подчеркивается важность восстановления в рамках международных норм грубо нарушенных Арменией прав наших соотечественников, изгнанных со своей родины.

Отмечается, что упоминание в нашей стране настоящих названий искусственно измененных топонимов Западного Азербайджана не только доводит армян до паники, но также может помочь азербайджанцам в будущем вернуться на указанные территории компактного проживания.

"В Армении обеспокоены этим фактом. Завкафедрой Ереванского государственного университета Вардан Восканян отметил, что официальный Баку уделяет серьезное внимание проблеме топонимов. Он назвал данную тенденцию "войной топонимов", добавив, что этим официальный Баку открывает двери в Западный Азербайджан. В.Восканян оценил это в качестве серьезной угрозы государственности, независимости и безопасности Армении", - говорится в информации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: Qərbi Azərbaycana açılan qapı

Экслюзивные новости

Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi