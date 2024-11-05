Хроника Западного Азербайджана: Нужно уменьшить влияние ложной пропаганды армянской диаспоры

Сегодня на телеканале Baku TV вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.

Сегодня на телеканале Baku TV вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.

Как сообщает Report , собеседницей ведущей Эллады Сарван стала политический аналитик Гюльсель Сафарова.

Она, выразив свое мнение по поводу американо-азербайджанских отношений, письма президента США Джозефа Байдена азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, сообщила, что интересы Азербайджана и США пересекаются во многих сферах и Вашингтон заинтересован в подписании мирного соглашения.

По ее словам, председатель армянского парламента заявил, что Карабах является территорией Азербайджана: "В целом, необходимо добиться долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией. Подписание этого соглашения станет мостом между Центральной Азией и Европой. Интеграция стран региона важна для России и США. И США, и Россия хотят поддерживать миростроительство в регионе".

Политический аналитик прокомментировала усиление военного сотрудничества между Парижем и Иреваном, подчеркнув, что армянское лобби, проживающее в Армении, Франции и США, продолжает разделять реваншистские взгляды: "Правительство Макрона подрывает отношения между двумя странам. Нужно уменьшить влияние ложной пропаганды армянской диаспоры. Для этого следует использовать разные средства".

Г.Сафарова пояснила, что 18 октября этого года в Стамбуле состоялась встреча в формате "3+3", объяснила причины отказа Грузии от участия в этом формате и наконец, затронула вопрос возвращения уроженцев Западного Азербайджана: "Главная цель Азербайджана – развитие региона и установление мира. Отказ Грузии от участия в переговорах связан с напряженной политической ситуацией в стране. Местное население Западного Азербайджана, которое является географической зоной, имеет право жить на своей земле".

Напомним, что целью проекта "Хроника Западного Азербайджана" является сохранение и популяризация названия наших исторических и древних земель, а также депортации азербайджанцев армянами, топонимов, существовавших на этих территориях, но их названия были стерты, бесчисленные примеры подземной и наземной материальной культуры - поселения, некрополи, курганы, руины замков, дворцов и укреплений, караван-сараи, мосты, сундуки-гробницы, статуи лошадей и баранов, храмы, мечети и пр. Инициатива также направлена на продвижение исторических фактов, доказывающих, что данная территория исконно была населена огузско-тюркскими племенами.

Кроме того, она призвана осветить мысли историков и исследователей о Западном Азербайджане, истории жизни депортированных людей.

Проект также реализуется для продвижения задач, вытекающих из подготовленной общиной Западного Азербайджана Концепции возвращения, с акцентом на слова президента Ильхама Алиева о Западном Азербайджане: "... Карта начала ХХ века еще раз свидетельствует о том, что Западный Азербайджан является историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении. Теперь главная задача состоит в том, чтобы об этом узнало и мировое сообщество".

Интервью транслировалось на русском языке 5 ноября в 18:30 на YouTube-канале и в 19:30 на Baku TV.