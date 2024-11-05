Хроника Западного Азербайджана: Нужно уменьшить влияние ложной пропаганды армянской диаспоры

Сегодня на телеканале Baku TV вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.
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Она, выразив свое мнение по поводу американо-азербайджанских отношений, письма президента США Джозефа Байдена азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, сообщила, что интересы Азербайджана и США пересекаются во многих сферах и Вашингтон заинтересован в подписании мирного соглашения.
По ее словам, председатель армянского парламента заявил, что Карабах является территорией Азербайджана: "В целом, необходимо добиться долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией. Подписание этого соглашения станет мостом между Центральной Азией и Европой. Интеграция стран региона важна для России и США. И США, и Россия хотят поддерживать миростроительство в регионе".
Политический аналитик прокомментировала усиление военного сотрудничества между Парижем и Иреваном, подчеркнув, что армянское лобби, проживающее в Армении, Франции и США, продолжает разделять реваншистские взгляды: "Правительство Макрона подрывает отношения между двумя странам. Нужно уменьшить влияние ложной пропаганды армянской диаспоры. Для этого следует использовать разные средства".
Г.Сафарова пояснила, что 18 октября этого года в Стамбуле состоялась встреча в формате "3+3", объяснила причины отказа Грузии от участия в этом формате и наконец, затронула вопрос возвращения уроженцев Западного Азербайджана: "Главная цель Азербайджана – развитие региона и установление мира. Отказ Грузии от участия в переговорах связан с напряженной политической ситуацией в стране. Местное население Западного Азербайджана, которое является географической зоной, имеет право жить на своей земле".
Напомним, что целью проекта "Хроника Западного Азербайджана" является сохранение и популяризация названия наших исторических и древних земель, а также депортации азербайджанцев армянами, топонимов, существовавших на этих территориях, но их названия были стерты, бесчисленные примеры подземной и наземной материальной культуры - поселения, некрополи, курганы, руины замков, дворцов и укреплений, караван-сараи, мосты, сундуки-гробницы, статуи лошадей и баранов, храмы, мечети и пр. Инициатива также направлена на продвижение исторических фактов, доказывающих, что данная территория исконно была населена огузско-тюркскими племенами.
Кроме того, она призвана осветить мысли историков и исследователей о Западном Азербайджане, истории жизни депортированных людей.
Проект также реализуется для продвижения задач, вытекающих из подготовленной общиной Западного Азербайджана Концепции возвращения, с акцентом на слова президента Ильхама Алиева о Западном Азербайджане: "... Карта начала ХХ века еще раз свидетельствует о том, что Западный Азербайджан является историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении. Теперь главная задача состоит в том, чтобы об этом узнало и мировое сообщество".
Интервью транслировалось на русском языке 5 ноября в 18:30 на YouTube-канале и в 19:30 на Baku TV.