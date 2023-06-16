Хроника Западного Азербайджана: изгнание азербайджанцев, политика "Армения без тюрков"

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации журналиста Аскера Ибрагимова подготовлен очередной аналитический сюжет.

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации журналиста Аскера Ибрагимова подготовлен очередной аналитический сюжет.

Как передает Report , в материале "Армяне чужаки в Западном Азербайджане – французские источники" указывается, что что на территории Западного Азербайджана, являющегося частью нашей разделенной Родины, никогда не было государства под названием Армения, что подтверждается и источниками из Франции, которая больше других покровительствуют армянам.

Подчеркивается, что карта, изданная во Франции в 1918 году, полностью подтверждает, что армяне - чужаки в Западном Азербайджане.

"На этой карте вообще нет государства или даже провинции под названием Армения, нет и какого-либо армянского топонима. Отражены лишь Баку, Гянджа, Нахчыван, другие регионы, азербайджанские земли и граничащие с ними Дагестан, Грузия и другие страны", - отмечается в сюжете.

Доводится до сведения, что в рамках политики "Армения без тюрков", начавшейся в 1828 и продолжавшейся до 1989 года, на территории сегодняшней Армении было уничтожено более 605 сел, около двух миллионов азербайджанцев были изгнаны со своей родины, убито более 500 тысяч ни в чем не повинных и безоружных людей.

В сюжете подчеркивается, что в период бывшего СССР официальная Москва закрыла глаза на арменизацию и искажение исторических и географических топонимов Западного Азербайджана, а также на такие проблемы, как возвращение западных азербайджанцев на родину.

Также предоставляется информация о постановлении Совета Министров СССР "О переселении азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Аразскую равнину Азербайджанской ССР" в 1948-1953 годах.

Напомним, что целью проекта "Хроника Западного Азербайджана" является сохранение и популяризация исторических названий наших древних земель, а также доведение до мировой общественности реалий о депортации азербайджанцев армянами, топонимах, которые существовали на этих территориях, но были стерты.

Кроме того, в рамках проекта освещаются размышления историков и исследователей о Западном Азербайджане, истории жизни депортированных людей.