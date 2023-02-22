Хорватский депутат: Международное сообщество должно осудить Ходжалинский геноцид

"Международное сообщество должно осудить Ходжалинский геноцид".

"Международное сообщество должно осудить Ходжалинский геноцид".

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Хорватии, об этом на конференции, организованной посольством нашей страны в Загребе по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида, заявил член хорватско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, депутат Вельжко Кайтази.

В конференции приняли участие должностные лица государственных учреждений Республики Хорватия, члены парламента страны, руководители дипломатического корпуса, аккредитованных в Загребе, представители Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, руководители высших учебных заведений Хорватии, эксперты и представители аналитических центров, работающих в сфере международного гуманитарного права, а также наши соотечественники, проживающие в Хорватии.