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Хорватский депутат: Международное сообщество должно осудить Ходжалинский геноцид

Хорватский депутат: Международное сообщество должно осудить Ходжалинский геноцид "Международное сообщество должно осудить Ходжалинский геноцид".
Внешняя политика
22 февраля 2023 г. 22:25
Хорватский депутат: Международное сообщество должно осудить Ходжалинский геноцид

"Международное сообщество должно осудить Ходжалинский геноцид".

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Хорватии, об этом на конференции, организованной посольством нашей страны в Загребе по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида, заявил член хорватско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, депутат Вельжко Кайтази.

В конференции приняли участие должностные лица государственных учреждений Республики Хорватия, члены парламента страны, руководители дипломатического корпуса, аккредитованных в Загребе, представители Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, руководители высших учебных заведений Хорватии, эксперты и представители аналитических центров, работающих в сфере международного гуманитарного права, а также наши соотечественники, проживающие в Хорватии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXorvatiyalı deputat: “Xocalı soyqırımı beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən pislənilməlidir”

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