Глава МИД Хорватии: Открытие посольства в Баку станет важным шагом в укреплении нашего сотрудничества

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Азербайджан - один из самых важных участников Восточного партнерства.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич на пресс-конференции в Баку.

"Хорватия и в дальнейшем будет поддерживать подобные региональные проекты. Мы верим, что мы найдем общие интересы для партнерства. На встречах в Баку мы отметили стратегическое сотрудничество между нашими странами. Открытие сегодня посольства Хорватии в Баку станет важным этапом в укреплении этих отношений"-, заявила глава МИД.

Мария Пейчинович-Бурич отметила, что Хорватия поддерживает подписание нового соглашения между Азербайджаном и ЕС. "Хорватия как страна-участник очень поддерживает это соглашение. Переговоры на последнем этапе",- добавила министр.

Она также добавила, что Азербайджан и Хорватия заинтересованы в укреплении экономического сотрудничества.

"Азербайджан и Хорватия в ближайшем будущем планируют провести бизнес-форум в Загребе. Мы также создали совместную комиссию в рамках нашего экономического сотрудничества. Заседание этой встречи также пройдет до конца этого или до начала следующего года", - сказала она.