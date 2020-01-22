Хикмят Гаджиев: Азербайджан ожидает от ЕС большей вовлеченности по ряду вопросов в энергетике и торговле

"Европейский союз и Азербайджан тесно сотрудничают в сферах безопасности, транспорта и энергетики. Азербайджан и ЕС являются стратегическими партнерами главным образом в области энергетики".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью влиятельному новостному порталу "Euroactive".

"Этот год является важным для нас обоих: в середине лета азербайджанский газ, поставляемый в рамках TAP и TANAP, будет непосредственно уже физически на территории ЕС. И мы сможем наконец завершить финальную часть проекта TAP", - заявил Х.Гаджиев.

По его словам, официальный Баку на данный момент ведет переговоры с европейской стороной по разработке нового партнерского соглашения с ЕС.

"Есть ряд ключевых сфер, по которому у нас есть небольшие расхождения во взглядах, однако обе стороны конструктивно вовлечены в процесс по согласованию позиций. Уже около 90% соглашения завершено, однако в вопросах энергетики и торговли мы рассчитываем на большую вовлеченность европейской стороны, которая не должна занимать преференциальную позицию", - подчеркнул Х.Гаджиев, добавив, что Баку верит, что с подобным соглашением стороны могли бы двигаться вперед.

Помощник президента отметил, что Азербайджан стратегически ценен для ЕС, так как находится в стадии внутренних реформ и отдает предпочтение экономическим проектам и инициативам.

"Соглашение должно быть подготовлено и оценено с учетом подходов обеих сторон, должно быть взаимным и выгодным для всех", - сказал Х.Гаджиев.