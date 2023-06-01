Хикмет Гаджиев поделился публикацией о неформальной встрече президента Азербайджана в Кишинэу
Хикмет Гаджиев поделился публикацией о неформальной встрече президента Азербайджана в КишинэуПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в Twitter касательно неформальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-минист
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в Twitter касательно неформальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, Канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца и Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона.
"Встреча в трехстороннем формате на полях саммита Европейское политического сообщества при содействии президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, а также с участием Германии и Франции прошла в неформальной, позитивной и плодотворной атмосфере. Было решено, что очередной раунд встречи в трехстороннем формате пройдет в июле в Брюсселе".
Meeting in the margins of EPC facilitated by https://t.co/MUF32yJ8zX.Mishel in trilateral format and also, w/engagement of Germany&France took place in informal,positive&fruitful atmosphere. It was agreed that in July next round of meeting at 3-l formal will be held in Brussels. pic.twitter.com/g7xcAF0xtr