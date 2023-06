Хикмет Гаджиев поделился публикацией о неформальной встрече президента Азербайджана в Кишинэу

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в Twitter касательно неформальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, Канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца и Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона.

Как передает Report , в твите говорится:

"Встреча в трехстороннем формате на полях саммита Европейское политического сообщества при содействии президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, а также с участием Германии и Франции прошла в неформальной, позитивной и плодотворной атмосфере. Было решено, что очередной раунд встречи в трехстороннем формате пройдет в июле в Брюсселе".