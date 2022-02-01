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Хикмет Гаджиев: Ждем участия американских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

Хикмет Гаджиев: Ждем участия американских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана Азербайджано-американские отношения, которым в этом году исполняются 30 лет, - это настоящая история успеха, который может быть развит дальше в привлечением американских компаний к процессу восстановления освобожденных территорий Азербайджана.
Внешняя политика
1 февраля 2022 г. 22:16
Хикмет Гаджиев: Ждем участия американских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

Азербайджано-американские отношения, которым в этом году исполняется 30 лет, - это настоящая история успеха, который может быть развит дальше с привлечением американских компаний к процессу восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом, как сообщает Report, в своем выступлении на онлайн-платформе Центра Каспийской политики (The Caspian Policy Center (CPC), независимого аналитического центра, расположенного в Вашингтоне, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, двустороннее сотрудничество росло и развивалось по многим направлениям за эти годы.

Важным компонентом этих отношений стали вопросы региональной безопасности. "После событий 11 сентября Азербайджан доказал верность поговорки "друзья познаются в беде" и присоединился к альянсу в борьбе против терроризма. Азербайджан оказал логистическую поддержку военным операциям, а наши военные были в составе войск коалиции в ходе миссии в Афганистане, борясь плечом к плечу с американскими солдатами против терроризма", - заявил Гаджиев.

Другой значимой составляющей двусторонних отношений является вопрос энергетической безопасности. При поддержке правительства США и активной вовлеченности американских компаний, Азербайджан получил возможность прямого и независимого вывоза своих нефтегазовых ресурсов на международные рынки.

Также ключевыми являются торгово-экономические двусторонние отношения. В 2021 году торговый оборот между Азербайджаном и США составил более 400 миллионов долларов, что, конечно, не в полной мере отвечает потенциалу сторон, отметил Х.Гаджиев, добавив, что есть намерения и планы по дальнейшему наращиванию этого сотрудничества.

"Азербайджан один из крупнейших получателей американских инвестиций в регионе Южного Кавказа. Общая сумма этих инвестиций составила около 19 млрд долларов США. Около 300 американских компаний работают в Азербайджане", - отметил Гаджиев, добавив, что Азербайджан также инвестирует в экономику США. Но, по его словам, необходимо делать больше для стимулирования и укрепления двусторонних экономических связей, особенно в ненефтяной сфере.

Приоритетом для правительства Азербайджана является восстановление освобожденных территорий страны. "Мы также призываем американские компании к инвестированию и вовлеченности в этот процесс", - сказал он.

По словам Гаджиева, перед страной стоит нелегкая задача строить все буквально с нуля, так как все на этих территориях полностью разрушено. Здесь необходимо построить семь новых городов, подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Azad edilmiş ərazilərdə 7 yeni şəhər salınmalıdır”

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