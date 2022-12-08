Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные

"Заявления относительно достижения договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян, проживающих в Карабахе, являются ложью".
Об этом Report сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, комментируя заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григорян о якобы достижении в Вашингтоне договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян, проживающих в Карабахе.
Он с сожалением отметил, что суть обсуждений, проведенных секретарем Совета безопасности Армении, искажается в одностороннем порядке: "В моем
По словам Х.Гаджиева, выступление армянских официальных лиц с подобными заявлениями о суверенных территориях Азербайджана вопреки заявлениям, принятым в Праге и Сочи, расценивается как посягательство на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана: "Эти и другие противоречивые заявления и выдвинутые в последнее время армянскими официальными лицами ненужные новые элементы свидетельствуют о намерении армянской стороны умышленно сорвать переговоры по мирному соглашению и создать лишь имитацию переговоров. Мы рекомендуем армянской стороне отказаться от подобной деструктивной политики, продемонстрировать политическую волю для обеспечения прочного мира и безопасности в регионе и серьезно участвовать в переговорах по мирному договору".