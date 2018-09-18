Хикмет Гаджиев завершил свои полномочия на посту главы пресс-службы МИД, получив назначение в Администрации президента

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев освобожден от должности.
В МИД Азербайджана Report подтвердили, что Х. Гаджиев завершил свои полномочия на посту главы пресс-службы. Пока нового назначения на этот пост нет.
Ожидается, что до конца месяца будет определено, кто будет исполнять обязанности главы пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Отметим, Х. Гаджиев назначен на должность заместителя заведующего отдела по внешним связям Администрации президента Азербайджана.
Напомним, что Хикмет Гаджиев занимал должность пресс-секретаря МИД с 2014 года.
Первым о новом назначении Х. Гаджиева сообщил haqqin.az.
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