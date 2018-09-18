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    Хикмет Гаджиев завершил свои полномочия на посту главы пресс-службы МИД, получив назначение в Администрации президента

    © Report

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев освобожден от должности. 

    В МИД Азербайджана Report подтвердили, что Х. Гаджиев завершил свои полномочия на посту главы пресс-службы. Пока нового назначения на этот пост нет.

    Ожидается, что до конца месяца будет определено, кто будет исполнять обязанности главы пресс-службы  внешнеполитического ведомства Азербайджана. 

    Отметим, Х. Гаджиев назначен на должность заместителя заведующего отдела по внешним связям Администрации президента Азербайджана.

    Напомним, что Хикмет Гаджиев занимал должность пресс-секретаря МИД с 2014 года.

    Первым  о новом назначении Х. Гаджиева сообщил  haqqin.az. 

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