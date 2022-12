Хикмет Гаджиев рассказал зарубежным дипломатам о мирной повестке Азербайджана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выступил по вопросам мирной повестки Азербайджана в рамках программы Advanced Foreign Policy.

Как передает Report, об этом Х. Гаджиев написал в Twitter.

"Рад выступить перед группой из 28 дипломатов, экспертов и научных сотрудников вузов из 17 стран в Университете ADA по вопросам внешней политики и безопасности и мирной повестки дня Азербайджана в рамках программы Advanced Foreign Policy и вручить сертификаты", - говорится в публикации.