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Хикмет Гаджиев рассказал зарубежным дипломатам о мирной повестке Азербайджана

Хикмет Гаджиев рассказал зарубежным дипломатам о мирной повестке Азербайджана Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выступил по вопросам мирной повестки дня Азербайджана в рамках программы Advanced Foreign Policy
Внешняя политика
2 декабря 2022 г. 14:24
Хикмет Гаджиев рассказал зарубежным дипломатам о мирной повестке Азербайджана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выступил по вопросам мирной повестки Азербайджана в рамках программы Advanced Foreign Policy.

Как передает Report, об этом Х. Гаджиев написал в Twitter.

"Рад выступить перед группой из 28 дипломатов, экспертов и научных сотрудников вузов из 17 стран в Университете ADA по вопросам внешней политики и безопасности и мирной повестки дня Азербайджана в рамках программы Advanced Foreign Policy и вручить сертификаты", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev xarici diplomatlara Azərbaycanın sülh gündəliyi haqqında danışıb
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev addresses foreign diplomats on Azerbaijan's peace agenda

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