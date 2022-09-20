Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи со смертью Арье Гута

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи со смертью известного эксперта Арье Гута.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи со смертью известного эксперта Арье Гута.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице помощника президента в Twitter.

"Дорогой друг, Арье/Рашид Гут. Да упокоит Всевышний твою душу! Желаю терпения членам твоей семьи!

Ты неустанно трудился в праведной борьбе Азербайджана.

Утешаем себя тем, что этим летом тебе посчастливилось увидеть Шушу и свободный Карабах", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня скончался израильский общественный деятель, директор представительства Бакинского Международного центра мультикультурализма в Израиле, исполнительный директор неправительственной организации “Азербайджанский дом в Израиле” Арье Гут.