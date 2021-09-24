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Хикмет Гаджиев встретился с замминистром иностранных дел Ирана

Хикмет Гаджиев встретился с замминистром иностранных дел Ирана Было приятно продолжить наши обсуждения с доктором Сейидом Саджадпуром, заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран по двусторонним и региональным вопросам в целом.
Внешняя политика
24 сентября 2021 г. 22:54
Хикмет Гаджиев встретился с замминистром иностранных дел Ирана

Было приятно продолжить наши обсуждения с доктором Сейидом Саджадпуром, заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран по двусторонним и региональным вопросам в целом.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Мы подтвердили добрососедские отношения между нашими странами, а также подчеркнули важность сотрудничества в области научных исследований», - отметил Х.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev İranın xarici işlər nazirinin müavini ilə görüşüb

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