Хикмет Гаджиев встретился с замминистром иностранных дел Ирана
Хикмет Гаджиев встретился с замминистром иностранных дел ИранаБыло приятно продолжить наши обсуждения с доктором Сейидом Саджадпуром, заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран по двусторонним и региональным вопросам в целом.
Было приятно продолжить наши обсуждения с доктором Сейидом Саджадпуром, заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран по двусторонним и региональным вопросам в целом.
Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Мы подтвердили добрососедские отношения между нашими странами, а также подчеркнули важность сотрудничества в области научных исследований», - отметил Х.Гаджиев.
It was pleasure to continue our discussions w/Dr. Seyed Sajjadpour, Deputy Foreign Minister of Islamic Republic of Iran on bilateral and regional issues at large. We reaffirmed good neighborly relations between our countries and stressed also importance of academic&research coop. pic.twitter.com/nKHrNz6EXR