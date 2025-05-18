Хикмет Гаджиев встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отдел по вопросам внешней

Помощник президента Азербайджана - заведующий отдел по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Иран для участия в Тегеранском Диалоговом форуме провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности этой страны Али Акбаром Ахмадианом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на IRNA.

Согласно информации, иранский чиновник подчеркнул важность вывода двусторонних экономических и политических отношений "на самый высокий уровень", отметив необходимость ускорить строительство транзитных маршрутов между двумя странами.

Помощник президента Азербайджана заявил, что визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку открыл новую главу в сотрудничестве между двумя странами.

"В настоящее время отношения между двумя странами в различных сферах носят динамичный характер", - указал Х.Гаджиев добавив, что Баку полон решимости активно развивать взаимодействие между двумя странами в сфере торговли, банковских операций, а также разработки совместных энергетических месторождений.