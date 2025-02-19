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Хикмет Гаджиев встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

Хикмет Гаджиев встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Внешняя политика
19 февраля 2025 г. 12:29
Хикмет Гаджиев встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства Азербайджана в Израиле в соцсети X.

В дипмиссии отметили, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также региональные события.

"Хикмет Гаджиев передал премьер-министру Нетаньяху приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Премьер-министр Нетаньяху выразил благодарность и попросил передать его приветствия президенту Алиеву", - отмечается в посте.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev meets with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Benyamin Netanyahu ilə görüşüb

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