Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства Азербайджана в Израиле в соцсети X.

В дипмиссии отметили, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также региональные события.

"Хикмет Гаджиев передал премьер-министру Нетаньяху приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Премьер-министр Нетаньяху выразил благодарность и попросил передать его приветствия президенту Алиеву", - отмечается в посте.