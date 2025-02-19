Хикмет Гаджиев встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Хикмет Гаджиев встретился с премьер-министром Израиля Биньямином НетаньяхуПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства Азербайджана в Израиле в соцсети X.
В дипмиссии отметили, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также региональные события.
"Хикмет Гаджиев передал премьер-министру Нетаньяху приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Премьер-министр Нетаньяху выразил благодарность и попросил передать его приветствия президенту Алиеву", - отмечается в посте.
Assistant to the President of the Republic of Azerbaijan and Head of Foreign Policy Affairs Department of the Presidential Administration, Mr. Hikmet Hajiyev @HikmetHajiyev was received by the Prime Minister of the State of Israel, H.E. Mr. Benjamin Netanyahu @netanyahu… pic.twitter.com/7VCRbl3z8D