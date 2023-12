Хикмет Гаджиев встретился с представителями парламента Великобритании

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с членом Палаты лордов парламента Великобритании баронессой Манзилой Полой Уддин и заместителем председателя Всепартийной парламентской группы по Азербайджану (Azerbaijan APPG), депутатом Дэвидом Дугидом, .

Как передает Report, об этом в соцсети X написал посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

"В ходе своего визита в Великобританию Хикмет Гаджиев побеседовал с хорошими друзьями Азербайджана в парламенте Великобритании - баронессой Манзилой Полой Уддин и Дэвидом Дугидом", - говорится в публикации посла.