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Хикмет Гаджиев встретился с представителями парламента Великобритании

Хикмет Гаджиев встретился с представителями парламента Великобритании Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с баронессой Манзилой Полой Уддин, членом Палаты лордов парламента Великобритании, и депутатом Дэвидом Дугидом, замести
Внешняя политика
19 декабря 2023 г. 20:45
Хикмет Гаджиев встретился с представителями парламента Великобритании

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с членом Палаты лордов парламента Великобритании баронессой Манзилой Полой Уддин и заместителем председателя Всепартийной парламентской группы по Азербайджану (Azerbaijan APPG), депутатом Дэвидом Дугидом, .

Как передает Report, об этом в соцсети X написал посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

"В ходе своего визита в Великобританию Хикмет Гаджиев побеседовал с хорошими друзьями Азербайджана в парламенте Великобритании - баронессой Манзилой Полой Уддин и Дэвидом Дугидом", - говорится в публикации посла.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi Böyük Britaniya Parlamentinin nümayəndələri ilə görüşüb

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