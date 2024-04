Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в этой стране Владиславом Каневским.

Как сообщает Report, об этом посол написал в социальной сети "X".

"Рабочие встречи с помощником президента Хикметом Гаджиевым - это не только возможность обсудить и решить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, но и искреннее взаимное желание укрепить украинско-азербайджанское стратегическое партнерство конкретными шагами и амбициозными проектами", - отметил дипломат.