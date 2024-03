Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана в Китае

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана в столице Китая Пекине.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Сегодня я встретился с послом Пакистана в Китае Халилом Хашми, поздравил с празднованием национального дня Пакистана в Пекине и также еще раз подчеркнул, что Азербайджан и Пакистан связывают крепкие узы дружбы и связей", - написал Х. Гаджиев.