Хикмет Гаджиев встретился с посетившими освобожденные территории путешественниками

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с посетившими освобожденные территории иностранными путешественниками.

Как передает Report, об этом Хикмет Гаджиев сообщил на своей странице в Twitter.

"Очень рад встретиться с путешественниками, посещающими освобожденные территории в рамках трехдневного напряженного графика. Мы говорили о постконфликтном развитии на Южном Кавказе, мирной повестке Азербайджана и перспективах нормализации отношений с Арменией", - написал Х.Гаджиев.