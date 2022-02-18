Хикмет Гаджиев встретился с посетившими освобожденные территории путешественниками
Хикмет Гаджиев встретился с посетившими освобожденные территории путешественникамиПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с посетившими освобожденные территории иностранными путешественниками.
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с посетившими освобожденные территории иностранными путешественниками.
Как передает Report, об этом Хикмет Гаджиев сообщил на своей странице в Twitter.
"Очень рад встретиться с путешественниками, посещающими освобожденные территории в рамках трехдневного напряженного графика. Мы говорили о постконфликтном развитии на Южном Кавказе, мирной повестке Азербайджана и перспективах нормализации отношений с Арменией", - написал Х.Гаджиев.
Very pleased to meet with #Nomadmania travellers and bloggers group who visited all libarated territories within 3 days long intense schedule. We talked about post conflict develioments in the South Caucasus, Azerbaijan's agenda of peace and prospects of normalization w/Armenia. pic.twitter.com/ar2Hjpfnnj