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Хикмет Гаджиев встретился с посетившими освобожденные территории путешественниками

Хикмет Гаджиев встретился с посетившими освобожденные территории путешественниками Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с посетившими освобожденные территории иностранными путешественниками.
Внешняя политика
18 февраля 2022 г. 19:09
Хикмет Гаджиев встретился с посетившими освобожденные территории путешественниками

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с посетившими освобожденные территории иностранными путешественниками.

Как передает Report, об этом Хикмет Гаджиев сообщил на своей странице в Twitter.

"Очень рад встретиться с путешественниками, посещающими освобожденные территории в рамках трехдневного напряженного графика. Мы говорили о постконфликтном развитии на Южном Кавказе, мирной повестке Азербайджана и перспективах нормализации отношений с Арменией", - написал Х.Гаджиев.

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Версия на английском языке ФотоTop presidential foreign policy aide meets travelers who visited liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоHikmət Hacıyev azad edilən ərazilərə səfər etmiş xarici səyyahlarla görüşüb

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