Хикмет Гаджиев провел встречу в британском института RUSI

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сегодня встретился с представителями британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Как передает Report, об этом в соцсети X написал посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

"Хикмет Гаджиев в Лондоне провел обмен мнениями с представителями британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI", - говорится в публикации посла.

Сулейманов также поблагодарил директора по исследованиям международной безопасности RUSI Нила Мелвина за модерацию дискуссий.