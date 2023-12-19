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Хикмет Гаджиев провел встречу в британском института RUSI

Хикмет Гаджиев провел встречу в британском института RUSI Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сегодня встретился с представителями академического сообщества Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).
Внешняя политика
19 декабря 2023 г. 20:23
Хикмет Гаджиев провел встречу в британском института RUSI

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сегодня встретился с представителями британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Как передает Report, об этом в соцсети X написал посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

"Хикмет Гаджиев в Лондоне провел обмен мнениями с представителями британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI", - говорится в публикации посла.

Сулейманов также поблагодарил директора по исследованиям международной безопасности RUSI Нила Мелвина за модерацию дискуссий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHikmət Hacıyev RUSI Britaniya İnstitutunda görüş keçirib
Версия на английском языке ФотоHikmet Hajiyev holds meeting at UK Royal United Services Institute

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