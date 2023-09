Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

Как передает Report, об этом в социальной сети Х сообщило посольство Азербайджана в Израиле.

На встрече обсуждались двусторонние и региональные вопросы.