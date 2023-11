Хикмет Гаджиев встретился с побывавшими на освобожденных территориях Азербайджана путешественниками

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с группой зарубежных путешественников из 26 стран, находившихся на освобожденных территориях Азербайджана с 4 по 6 ноября.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети "Х".

"Рад встретиться с международной группой путешественников и травел-блогеров из Nomadmania Group в рамках экспедиции "Карабах-2023" и информировать их о региональной мирной повестке Азербайджана, реконструкции и восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура, а также проектах гуманитарного разминирования после того, как они побывали в освобожденных Шуше, Агдаме, Кельбаджаре, Лачыне, Губадлы, Зангилане и Физули. Я также выражаю благодарность азербайджанскому путешественнику Мехраджу Махмудову за организацию регулярных визитов международных путешественников и блогеров в Карабах и Восточный Зангезур",- написал Х.Гаджиев.