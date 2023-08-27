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Хикмет Гаджиев: Все проармянские политики в США и Европе должны быть подвергнуты расследованию

Хикмет Гаджиев: Все проармянские политики в США и Европе должны быть подвергнуты расследованию Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о необходимости провести расследование в отношении всех проармянских политиков в США и Европе.
Внешняя политика
27 августа 2023 г. 10:27
Хикмет Гаджиев: Все проармянские политики в США и Европе должны быть подвергнуты расследованию

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о необходимости провести расследование в отношении всех проармянских политиков в США и Европе.

Как передает Report, помощник главы государства поделился на своей странице в Х (ранее Twitter) выдержкой из газеты The New York Post о возможных правонарушениях жены американского сенатора Боба Менендеса.

"Деньги решают все! Все антиазербайджанские проармянские лоббисты и политики в США и Европе должны быть подвергнуты дальнейшему расследованию", - написал Хикмет Гаджиев.

Отметим, что в заголовке новости в газете The New York Post, опубликованной Х.Гаджиевым, говорится: "Жена сенатора Боба Менендеса продала золотые слитки на 400 тысяч долларов за несколько месяцев до того, как его офис признал, что ему грозит федеральное расследование".

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “ABŞ və Avropadakı bütün ermənipərəst siyasətçilər araşdırılmalıdır”

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