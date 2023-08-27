Хикмет Гаджиев: Все проармянские политики в США и Европе должны быть подвергнуты расследованию

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о необходимости провести расследование в отношении всех проармянских политиков в США и Европе.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о необходимости провести расследование в отношении всех проармянских политиков в США и Европе.

Как передает Report , помощник главы государства поделился на своей странице в Х (ранее Twitter) выдержкой из газеты The New York Post о возможных правонарушениях жены американского сенатора Боба Менендеса.

"Деньги решают все! Все антиазербайджанские проармянские лоббисты и политики в США и Европе должны быть подвергнуты дальнейшему расследованию", - написал Хикмет Гаджиев.

Отметим, что в заголовке новости в газете The New York Post, опубликованной Х.Гаджиевым, говорится: "Жена сенатора Боба Менендеса продала золотые слитки на 400 тысяч долларов за несколько месяцев до того, как его офис признал, что ему грозит федеральное расследование".