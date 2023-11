Хикмет Гаджиев: Включение Армении в список стран-производителей мин доказывает обоснованность претензий Азербайджана

"Landmine Monitor 2023" добавил Армению в список стран-производителей противопехотных мин.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в социальной сети "Х".

"Несмотря на возражение Армении, сам факт включения ее в список стран-производителей мин свидетельствует об обоснованности претензий Азербайджана к Армении по поводу транспортировки и установки наземных мин на территории Азербайджана после завершения 44-дневной войны в 2020 году. После освобождения территорий проведены технические обследования, подтвердившие установку Арменией миллионов наземных мин на оккупированных землях Азербайджана в то время. В результате с начала ноября 2020 года более 340 азербайджанцев стали жертвами взрывов наземных мин", - отметил он.