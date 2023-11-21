О нас

Хикмет Гаджиев: Включение Армении в список стран-производителей мин доказывает обоснованность претензий Азербайджана

Хикмет Гаджиев: Включение Армении в список стран-производителей мин доказывает обоснованность претензий Азербайджана "Landmine Monitor 2023" добавил Армению в список стран-производителей противопехотных мин.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 12:45
Хикмет Гаджиев: Включение Армении в список стран-производителей мин доказывает обоснованность претензий Азербайджана

"Landmine Monitor 2023" добавил Армению в список стран-производителей противопехотных мин.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в социальной сети "Х".

"Несмотря на возражение Армении, сам факт включения ее в список стран-производителей мин свидетельствует об обоснованности претензий Азербайджана к Армении по поводу транспортировки и установки наземных мин на территории Азербайджана после завершения 44-дневной войны в 2020 году. После освобождения территорий проведены технические обследования, подтвердившие установку Арменией миллионов наземных мин на оккупированных землях Азербайджана в то время. В результате с начала ноября 2020 года более 340 азербайджанцев стали жертвами взрывов наземных мин", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Armenia’s inclusion into list of mine-producing countries once again proves Azerbaijan’s grounded claims
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Ermənistanın mina istehsal edən ölkələr siyahısına salınması Azərbaycanın əsaslı iddialarını sübut edir"

Другие новости из категории

Рок Хаокас: Новая Каледония высоко оценивает деятельность Бакинской инициативной группы
Рок Хаокас: Новая Каледония высоко оценивает деятельность Бакинской инициативной группы
21 ноября 2023 г. 13:56
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
21 ноября 2023 г. 13:34
Алексей Чихаев: Франция говорит о правах человека, но на деле сама же их нарушает
Алексей Чихаев: Франция говорит о правах человека, но на деле сама же их нарушает
21 ноября 2023 г. 13:34
На конференции в Баку состоялся флешмоб в связи с французским колониализмом
На конференции в Баку состоялся флешмоб в связи с французским колониализмом
21 ноября 2023 г. 13:20
Мехмет Сюрейя Эр: Азербайджанский парламентаризм уверенно идет по пути развития
Мехмет Сюрейя Эр: Азербайджанский парламентаризм уверенно идет по пути развития
21 ноября 2023 г. 13:10
Глава французской ассоциации: Макрон дает обещания, но потом забывает о них
Глава французской ассоциации: Макрон дает обещания, но потом забывает о них
21 ноября 2023 г. 13:10
Представитель Сенегала: За годы колониализма совершались жестокие преступления в отношении женщин
Представитель Сенегала: За годы колониализма совершались жестокие преступления в отношении женщин
21 ноября 2023 г. 12:55
Депутат Милли Меджлиса отказался от почетного гражданства США
Депутат Милли Меджлиса отказался от почетного гражданства США
21 ноября 2023 г. 12:53
Милли Меджлис принял заявление относительно Акта Сената США о защите армян
Милли Меджлис принял заявление относительно Акта Сената США о защите армян
21 ноября 2023 г. 12:40
Самед Сеидов: Применение США 907-й поправки является примером двойных стандартов
Самед Сеидов: Применение США 907-й поправки является примером двойных стандартов
21 ноября 2023 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi