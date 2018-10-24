Хикмет Гаджиев: Визит Джона Болтона создает благоприятные возможности для дальнейшего углубления американо-азербайджанских связей

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев ответил на вопросы корреспондента АЗЕРТАДЖ в связи с визитом в Азербайджан советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Report предлагает вниманию читателей это интервью:

-Как бы Вы прокомментировали визит в Азербайджан советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона?

-Встреча между главой нашего государства Ильхамом Алиевым и советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном прошла конструктивно и в обстановке взаимопонимания. Этот визит создает благоприятные возможности для дальнейшего развития и углубления двусторонних связей между Азербайджаном и США в различных сферах. На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества в таких сферах, как энергетика, безопасность, борьба с терроризмом. Была одобрена поддержка и вклад Азербайджана в миротворческую миссию в Афганистане. Также были отмечены благоприятные условия, созданные в нашей стране для зарубежных инвесторов, обсуждены вопросы расширения сотрудничества в экономической сфере и более близкого привлечения компаний и инвестиций США на азербайджанский рынок.

На встрече главой нашего государства был особо подчеркнут вопрос урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. С учетом того, что США являются одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, была отмечена важность повышения усилий всех сопредседателей для скорейшего урегулирования конфликта и обеспечения устойчивого мира в регионе.

-Какие обсуждения по региональным вопросам были проведены в рамках встречи?

-На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки. Что касается региональных вопросов, глава государства вновь отметил, что у Азербайджана деловые и дружественные отношения с соседними государствами.

Как вы знаете, за исключением, по известным причинам, Армении, руководствуясь высшими принципами международного права Азербайджан продолжает развивать связи с соседними государствами.