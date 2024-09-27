Хикмет Гаджиев: В регионе де-факто установился мир благодаря военным и принудительным мерам Азербайджана

В регионе уже де-факто установился мир, который был достигнут не по доброй воле Армении, а благодаря военным и принудительным мерам Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью ведущему итальянскому изданию La Repubblica.

"Поскольку за тридцать лет не было достигнуто ощутимых результатов в разрешении конфликта, мы были вынуждены провести две военные операции - в 2020 и 2023 годах, которые позволили освободить оккупированные Арменией территории Карабаха и тем самым восстановить нашу территориальную целостность. Мы одержали победу в войне и теперь хотим достичь мира. Сейчас мы ближе к нему, чем когда-либо, но все еще есть препятствия, которые мешают двигаться вперед", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что одним из препятствий является Конституция Армении, которая ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана. "Ее преамбула, по сути, ссылается на Декларацию независимости, в которой упомянуто слово "миацум", что в переводе с армянского означает "объединение" Карабаха с Арменией. Мы хотим достичь мирного соглашения не только с правительством Армении, но и с армянским народом, который должен выступить с требованием о проведении референдума по изменению конституции, отказавшись от территориальных претензий к Азербайджану. Мирный договор должен быть не просто бумажкой, а гарантией того, что никто в Армении больше не будет заниматься реваншизмом против Азербайджана и угрожать миру в регионе", - добавил помощник президента.